Столичные депутаты теряют терпение: бездействие властей Киева дорого обойдется киевлянам
Столичные депутаты теряют терпение: бездействие властей Киева дорого обойдется киевлянам

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, сколько денег выделяли на укрепление критической инфраструктуры

13 октября 2025, 17:39
Автор:
Кречмаровская Наталия

Массированный обстрел на прошлой неделе оставил часть киевлян без света. Даже разгорелся скандал — народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что энергообъекты не были достаточно защищены и их разбили дроны. В Киевской городской государственной администрации ответили, что столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа.

Столичные депутаты теряют терпение: бездействие властей Киева дорого обойдется киевлянам

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Однако бездействие столичных властей в вопросе защиты критической инфраструктуры подтвердил столичный депутат Андрей Витренко. По его словам, Киев остается без энергозащиты: миллиарды "освоили", результата — ноль

"После последних российских ударов по энергетике стало очевидно: столица остается без должной защиты. Несмотря на сотни миллионов гривен, которые в течение 2023-2025 годов выделялись из городского бюджета на укрепление критической инфраструктуры, укрытия для ТЭЦ, подстанций и узлов электроснабжения, так и не созданы", — пояснил столичный депутат.

По документам, как сообщил Витренко, более 1,9 млрд грн было направлено на модернизацию ТЭЦ-6, еще около 250 млн на программы энергозащиты.

"Однако, где эти деньги — не знает никто. Ни отчетов, ни результатов, ни ответственных. Киевская городская власть в очередной раз оказалась неготовой. Пока киевляне сидят без света после каждого обстрела, чиновники рассказывают о "концепциях альтернативного питания" и "новых подходах". Это не война показала слабость Киева, это бездействие тех, кто должен защищать город. 110 миллиардов в бюджете, а энергетическая оборона – на нуле”, — резюмировал Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, после террористических обстрелов энергетики Украина должна дать ответ.




Источник: https://www.facebook.com/reel/841535564881995
