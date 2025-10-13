Столичные депутаты теряют терпение: бездействие властей Киева дорого обойдется киевлянам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Массированный обстрел на прошлой неделе оставил часть киевлян без света. Даже разгорелся скандал — народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что энергообъекты не были достаточно защищены и их разбили дроны. В Киевской городской государственной администрации ответили, что столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Однако бездействие столичных властей в вопросе защиты критической инфраструктуры подтвердил столичный депутат Андрей Витренко. По его словам, Киев остается без энергозащиты: миллиарды "освоили", результата — ноль
По документам, как сообщил Витренко, более 1,9 млрд грн было направлено на модернизацию ТЭЦ-6, еще около 250 млн на программы энергозащиты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, после террористических обстрелов энергетики Украина должна дать ответ.