Слід підшукати житло за містом: ексміністр енергетики дав тривожну пораду для жителів Києва

Колишній міністр енергетики України Іван Плачков закликав жителів Києва заздалегідь готуватися до можливих труднощів наступної зими. За його словами, мешканцям столиці варто розглянути можливість тимчасового переїзду за місто, де легше пережити можливі перебої з теплом, світлом чи газом.

Іван Плачков в інтерв’ю виданню Telegraf заявив, що українці мають досвід життя в умовах енергетичної кризи під час війни, коли зникали електроенергія, опалення та водопостачання. Однак ексміністр закликав готуватися до проблем заздалегідь.

"Я вже кілька років раджу всім українцям знаходити друзів, знайомих, родичів у селах чи районних центрах. Я не кажу про повноцінну евакуацію з Києва. Але на тиждень, на два, а може й на місяць — вивезти дітей туди, де є традиційне пічне опалення на дровах чи вугіллі", — радить Плачков перечекати критичний період.

Колишній очільник енергетичного відомства також зазначив, що не поділяє критики на адресу мера Києва Віталія Кличка через подібні рекомендації. На його думку, якщо є можливість тимчасово перемістити дітей або літніх родичів у більш безпечні умови, це варто зробити.

Плачков додав, що ключовим завданням держави має залишатися посилення системи протиповітряної оборони. За його словами, саме від захисту енергетичної інфраструктури залежить стабільність енергопостачання взимку.

