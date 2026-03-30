logo_ukra

BTC/USD

67626

ETH/USD

2061.86

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Київ
commentss НОВИНИ Всі новини

Слід підшукати житло за містом: ексміністр енергетики дав тривожну пораду для жителів Києва

Іван Плачков попередив про можливі труднощі для жителям Києва наступної зими.

30 березня 2026, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній міністр енергетики України Іван Плачков закликав жителів Києва заздалегідь готуватися до можливих труднощів наступної зими. За його словами, мешканцям столиці варто розглянути можливість тимчасового переїзду за місто, де легше пережити можливі перебої з теплом, світлом чи газом.

Плачков радить виїхати з Києва взимку. Фото: Depositphotos

Іван Плачков в інтерв’ю виданню Telegraf заявив, що українці мають досвід життя в умовах енергетичної кризи під час війни, коли зникали електроенергія, опалення та водопостачання. Однак ексміністр закликав готуватися до проблем заздалегідь.

"Я вже кілька років раджу всім українцям знаходити друзів, знайомих, родичів у селах чи районних центрах. Я не кажу про повноцінну евакуацію з Києва. Але на тиждень, на два, а може й на місяць — вивезти дітей туди, де є традиційне пічне опалення на дровах чи вугіллі", — радить Плачков перечекати критичний період.

Колишній очільник енергетичного відомства також зазначив, що не поділяє критики на адресу мера Києва Віталія Кличка через подібні рекомендації. На його думку, якщо є можливість тимчасово перемістити дітей або літніх родичів у більш безпечні умови, це варто зробити.

Плачков додав, що ключовим завданням держави має залишатися посилення системи протиповітряної оборони. За його словами, саме від захисту енергетичної інфраструктури залежить стабільність енергопостачання взимку.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/5936460-mozhe-ne-buti-ni-gazu-ni-tepla-eksministr-energetiki-dav-poradu-ukraintsyam-do-nastupnoi-zimi
Теги:

Новини

Всі новини