Следует подыскать жилье за городом: экс-министр энергетики дал тревожный совет жителям Киева

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал жителей Киева заранее готовиться к возможным трудностям следующей зимы. По его словам, жителям столицы следует рассмотреть возможность временного переезда за город, где легче пережить возможные перебои с теплом, светом или газом.

Иван Плачков в интервью изданию Telegraf заявил, что у украинцев есть опыт жизни в условиях энергетического кризиса во время войны, когда исчезали электроэнергия, отопление и водоснабжение. Однако экс-министр призвал готовиться к проблемам заранее.

"Я уже несколько лет советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле", — советует Плачков.

Бывший глава энергетического ведомства также отметил, что не разделяет критику в адрес мэра Киева Виталия Кличко из-за подобных рекомендаций. По его мнению, если есть возможность временно переместить детей или пожилых родственников в более безопасные условия это стоит сделать.

Плачков добавил, что ключевой задачей государства должно оставаться усиление системы противовоздушной обороны. По его словам, именно от защиты энергетической инфраструктуры зависит стабильность энергоснабжения зимой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько ваш дом продержится без тепла зимой.

Также "Комментарии" писали о том, как пережить холодную зиму без отопления. Простые способы сохранить тепло дома.