Скандал з ТЦК у Києві: у терцентрі пояснили, чому військовослужбовець застосував зброю
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал з ТЦК у Києві: у терцентрі пояснили, чому військовослужбовець застосував зброю

Скандал з ТЦК у Києві: у терцентрі пояснили дії військовослужбовця

20 листопада 2025, 13:31
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В мережі інтернет поширюється інформація про черговий скандал з військовослужбовцями ТЦК у Києві — нібито військовослужбовець бив по цивільному авто та лунали постріли. У Київському ТЦК пояснили причини. 

Скандал з ТЦК у Києві: у терцентрі пояснили, чому військовослужбовець застосував зброю

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Як повідомили у терцентрі, 16 листопада біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця.

“Останній не стримав емоцій та завдав ударів по автівці нападника. Для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю”, — пояснили у терцентрі.

Зазначається, що військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної події та надання їй правової оцінки. У терцентрі повідомили, що наразі тривають слідчі дії.

“Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень”, — закликали у ТЦК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з працівниками ТЦК не вщухають. Народні депутати критикують силові методи, які застосовують працівники терцентрів. 

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що будуть розбиратися на Тимчасовій слідчій комісії. Політик розповів, що сам перевірив роботу представників ТЦК на одному з блокпостів Києва і зазначив, що “такої хамської поведінки не бачив давно”.




Джерело: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid031LfncEQSescgHNj1W8GYp5Agc1G2pFURGLQ5MX9yjfRK8K64zBtsfx2zi5vpUkSsl
