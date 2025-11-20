Скандал з ТЦК у Києві: у терцентрі пояснили, чому військовослужбовець застосував зброю

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет поширюється інформація про черговий скандал з військовослужбовцями ТЦК у Києві — нібито військовослужбовець бив по цивільному авто та лунали постріли. У Київському ТЦК пояснили причини.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Як повідомили у терцентрі, 16 листопада біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця.
Зазначається, що військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної події та надання їй правової оцінки. У терцентрі повідомили, що наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з працівниками ТЦК не вщухають. Народні депутати критикують силові методи, які застосовують працівники терцентрів.
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що будуть розбиратися на Тимчасовій слідчій комісії. Політик розповів, що сам перевірив роботу представників ТЦК на одному з блокпостів Києва і зазначив, що “такої хамської поведінки не бачив давно”.