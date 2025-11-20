logo

BTC/USD

91072

ETH/USD

3005.2

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Скандал с ТЦК в Киеве: в терцентре объяснили, почему военнослужащий применил оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с ТЦК в Киеве: в терцентре объяснили, почему военнослужащий применил оружие

Скандал с ТЦК в Киеве: в терцентре объяснили действия военнослужащего

20 ноября 2025, 13:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространяется информация об очередном скандале с военнослужащими ТЦК в Киеве — якобы военнослужащий избивал по гражданскому авто и раздавались выстрелы. В Киевском ТЦК объяснили причины.

Скандал с ТЦК в Киеве: в терцентре объяснили, почему военнослужащий применил оружие

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Как сообщили в терцентре, 16 ноября у здания Деснянского районного ТЦК и СП во время мероприятий мобилизации неустановленное лицо совершило нападение на военнослужащего.

"Последний не сдержал эмоций и нанес удары по автомобилю нападающего. Для прекращения противоправных действий и последующего нападения на группу оповещения, один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю", — пояснили в терцентре.

Военнослужащие ТЦК и СП вызвали наряд национальной полиции и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств данного события и предоставления ей правовой оценки. В терцентре сообщили, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — призвали в ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что будут разбираться во Временной следственной комиссии. Политик рассказал, что сам проверил работу представителей ТЦК на одном из блокпостов Киева и отметил, что "такого хамского поведения не видел давно".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid031LfncEQSescgHNj1W8GYp5Agc1G2pFURGLQ5MX9yjfRK8K64zBtsfx2zi5vpUkSsl
Теги:

Новости

Все новости