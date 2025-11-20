Скандал с ТЦК в Киеве: в терцентре объяснили, почему военнослужащий применил оружие

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяется информация об очередном скандале с военнослужащими ТЦК в Киеве — якобы военнослужащий избивал по гражданскому авто и раздавались выстрелы. В Киевском ТЦК объяснили причины.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Как сообщили в терцентре, 16 ноября у здания Деснянского районного ТЦК и СП во время мероприятий мобилизации неустановленное лицо совершило нападение на военнослужащего.
Военнослужащие ТЦК и СП вызвали наряд национальной полиции и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств данного события и предоставления ей правовой оценки. В терцентре сообщили, что в настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что будут разбираться во Временной следственной комиссии. Политик рассказал, что сам проверил работу представителей ТЦК на одном из блокпостов Киева и отметил, что "такого хамского поведения не видел давно".