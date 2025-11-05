Скандал з примусовою мобілізацією в Києві: у ТЦК пояснили, чому затримали вчителя

У вівторок, 4 листопада, в мережі інтернет з'явилося відео силової мобілізації в Києві. В описі зазначається, що працівники ТЦК мобілізували вчителя.

Мобілізація. Ілюстративне фото

У київському міському ТЦК та СП прокоментували інцидент. У терцентрі зазначили, що у мережі поширюється відео та інформація, де йдеться, про нібито мобілізацію вчителя у місті Києві.

“Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти, внаслідок чого був затриманий національною поліцією”, — пояснили дії працівників ТЦК.

У терцентрі пояснили, що після оновлення даних у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та проходження військово-лікарської комісії даному громадянину роз’яснили необхідність оновлення даних та порядок оформлення відстрочки після чого громадянин був направлений для збору необхідних документів для її оформлення.

“Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень”, — вчергове звернулися до громадян у ТЦК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали через мобілізацію в Україні не вщухають. У Луцьку чоловік узяв дітей колишньої жінки в заручники, заявивши, що обміняє їх на відстрочку від армії. Дітей у заручниках тримав понад 3 години та погрожував їм ножем. Головною вимогою звільнення дітей було надання відстрочки від мобілізації.

Народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що суспільство вже втомилося від такої дикої мобілізації та готове навіть йти на серйозні злочини.