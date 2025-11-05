Скандал с принудительной мобилизацией в Киеве: в ТЦК объяснили, почему задержали учителя

Во вторник, 4 ноября, в сети Интернет появилось видео силовой мобилизации в Киеве. В описании говорится, что работники ТЦК мобилизовали учителя.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В киевском городском ТЦК и СП прокомментировали инцидент. В терцентре отметили, что в сети распространяется видео и информация, где речь идет о якобы мобилизации учителя в Киеве.

"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно и пытался скрыться, в результате чего был задержан национальной полицией", — объяснили действия работников ТЦК.

В терцентре пояснили, что после обновления данных в территориальном центре комплектации и социальной поддержки и прохождения военно-врачебной комиссии данному гражданину разъяснили необходимость обновления данных и порядок оформления отсрочки, после чего гражданин был направлен для сбора необходимых документов для ее оформления.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — обратились к гражданам в ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы из-за мобилизации в Украине не утихают. В Луцке мужчина взял детей бывшей женщины в заложники, заявив, что обменяет их на отсрочку от армии. Детей в заложниках держал более 3 часов и угрожал им ножом. Главным требованием освобождения детей было предоставление отсрочки от мобилизации.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объяснил, что общество уже устало от такой дикой мобилизации и готово даже идти на серьезные преступления.