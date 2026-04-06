Системні провали Кличка: ШІ назвав три найбільші помилки мера в управлінні Києвом

За час управління Києвом до мера міста Віталія Кличка виникло багато нарікань. Політики та експерти називають десятки проблем, вирішувати які очільник столиці не поспішає. Портал “Коментарі” дізнався, якими найбільшими помилками управління Кличка вважають чат-боти Gemini, Grok, DeepSeek та ChatGPT.

ChatGPT вважає, що оцінка “найбільших помилок” мера — це завжди частково політична інтерпретація. Однак, посилаючись на узагальнення найчастіших та системних претензій, виділяє три ключові блоки:

1. Кадрова політика та “своя команда” — призначення на важливі посади не стільки професіоналів, скільки лояльних людей. Це призводить до слабкої ефективності управління і саботажу рішень.

2. Корупційні скандали та проблеми в комунальних підприємствах — влада Києва регулярно опинялась у центрі антикорупційних розслідувань.

3. Проблеми стратегічного управління містом — тут виникають питання до бюджетної політики (дотації, транспорт, витрати), відсутності системної стратегії розвитку міста.

Gemini виділив наступні найбільші помилки в управлінні Києвом мера Кличка:

1. Невиконані обіцянки, зокрема щодо будівництва метро та інших великих інфраструктурних проєктів.

2. Корупція та забудова, що шкодить місту – згадує корупційні схеми, які призвели до хаотичної забудови парків та територій, непридатних для будівництва житла.

3. Управлінська та інфраструктурна кризи – зазначає великі проблеми в частині інфраструктури та комунікацій.

Grok, на основі поширеної критики та фактів, назвав наступні помилки:

1. Масштабна земельна корупція та “дерибан” під забудовників — вказує, як одну з найгучніших проблем. Це призвело до хаотичної забудови, втрати зелених зон і громадських просторів.

2. Руйнування історичної спадщини Києва — зазначає, що за часів Кличка значно посилилося знищення історичних будівель і середовища під нові ЖК та бізнес-центри. Чат-бот пояснює, що забудовники часто діють з потуранням (або неефективним опором) міської влади.

3. Хронічні проблеми з інфраструктурою та транспортом (метро, дороги, зима).

У підсумку, зазначає чат-бот, багато киян і експертів вважають, що за понад 10 років його каденції місто не вирішило ключові системні проблеми, а корупція та хаотична забудова лише посилилися.

DeepSeek виділив три найбільш системні помилки в управлінні столицею, які стосуються не лише поточних комунальних проблем, а й фундаментальних вад у системі управління:

1. Консервація конфлікту інтересів та "ручне управління" — збереження архаїчної моделі управління, за якої Віталій Кличко одночасно обіймає дві посади: міського голови (голова Київради) та голови КМДА. Така схема фактично унеможливлює зовнішній контроль та породжує корупційні схеми.

2. Провали в управлінні критичною інфраструктурою (транспорт та ЖКГ) — попри значні бюджети (найбільший в країні), місто демонструє незадовільний стан об'єктів критичної інфраструктури та фінансову неефективність.

3. Непідготовленість до зимових періодів та надзвичайних ситуацій — попри повноваження керувати комунальними службами (зокрема "Київавтодором"), місто систематично виявляється неготовим до снігопадів, що викликає масовану критику навіть з боку киян.

Тож, усі чат-боти зійшлися в думці, що кадрова політика, корупція, проблеми в транспортній та житлово-комунальній сфері викликають найбільше критики. При цьому ці проблеми системні — і влада під керівництвом Кличка рік за роком “закриває на них очі”.

