Системные провалы Кличко: ИИ назвал три самые большие ошибки мэра в управлении Киевом

За время управления Киевом мэра города Виталия Кличко возникло много нареканий. Политики и эксперты называют десятки проблем, решать которые глава столицы не торопится. Портал "Комментарии" узнал, какими наибольшими ошибками управления Кличко считают чат-боты Gemini, Grok, DeepSeek и ChatGPT.

ChatGPT считает, что оценка "наибольших ошибок" мэра — это частично политическая интерпретация. Однако, ссылаясь на обобщение наиболее частых и системных претензий, выделяет три ключевых блока:

1. Кадровая политика и "своя команда" — назначение на важные должности не столько профессионалов, сколько лояльных людей. Это приводит к слабой эффективности управления и саботажу решений.

2. Коррупционные скандалы и проблемы в коммунальных предприятиях – власти Киева регулярно оказывались в центре антикоррупционных расследований.

3. Проблемы стратегического управления городом – здесь возникают вопросы к бюджетной политике (дотации, транспорт, расходы), отсутствию системной стратегии развития города.

Gemini выделил следующие самые большие ошибки в управлении Киевом мэра Кличко:

1. Невыполненные обещания, в частности, по строительству метро и других крупных инфраструктурных проектов.

2. Коррупция и застройка, вредящая городу – вспоминает коррупционные схемы, которые привели к хаотической застройке парков и территорий, непригодных для строительства жилья.

3. Управленческий и инфраструктурный кризис – отмечает большие проблемы в части инфраструктуры и коммуникаций.

Grok, на основе распространенной критики и фактов, назвал следующие ошибки:

1. Масштабная земельная коррупция и "дерибан" под застройщиков — указывает, как одну из самых громких проблем. Это привело к хаотической застройке, потере зеленых зон и общественных пространств.

2. Разрушение исторического наследия Киева — отмечает, что во времена Кличко значительно усилилось уничтожение исторических зданий и среды под новые ЖК и бизнес-центры. Чат-бот объясняет, что застройщики часто действуют с попустительством (или неэффективным сопротивлением) городским властям.

3. Хронические проблемы с инфраструктурой и транспортом (метро, дороги, зима).

В итоге, отмечает чат-бот, многие киевляне и эксперты считают, что за более чем 10 лет его каденции город не решил ключевые системные проблемы, а коррупция и хаотическая застройка только усилились.

DeepSeek выделил три самые большие системные ошибки в управлении столицей, которые касаются не только текущих коммунальных проблем, но и фундаментальных недостатков в системе управления:

1. Консервация конфликта интересов и "ручное управление" — сохранение архаической модели управления, при которой Виталий Кличко одновременно занимает две должности: городского голову (председатель Киевсовета) и главу КГГА. Такая схема фактически делает невозможным внешний контроль и порождает коррупционные схемы.

2. Провалы в управлении критической инфраструктурой (транспорт и ЖКХ) — несмотря на значительные бюджеты (крупнейший в стране), город демонстрирует неудовлетворительное состояние объектов критической инфраструктуры и финансовую неэффективность.

3. Неподготовленность к зимним периодам и чрезвычайным ситуациям — несмотря на полномочия руководить коммунальными службами (в частности, "Киевавтодором"), город систематически оказывается неготовым к снегопадам, что вызывает массированную критику даже со стороны киевлян.

Все чат-боты сошлись во мнении, что кадровая политика, коррупция, проблемы в транспортной и жилищно-коммунальной сфере вызывают больше критики. При этом эти проблемы системные – и власть под руководством Кличко год за годом "закрывает на них глаза".

