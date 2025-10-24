Шокуючий прогноз для Києва: коли може розпочатися опалювальний сезон у столиці

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Температура повітря поступово знижується і в квартирах без центрального теплопостачання відчутно прохолодно. Однак старт опалювального сезону відтерміновують.
Опалення. Ілюстративне фото
Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, коли може стартувати опалювальний сезон у Києві. За його словами, чекати опалення у жовтні не варто. Пояснив, що старт тепла у більшості міст прив’язаний до сплати ПСО з 1-го листопада, але це дуже умовна дата, пише видання “Новини. лайв”.
Питання також в тому, чи буде взагалі опалення. Це, на думку Попенка, залежить від підготовки Києва до опалювального сезону.
І у цьому, за словами експерта, є величезна проблема. Переконаний, що замість сонячних станцій, які ставили за програмою “70/30”, у столиці мали приділити увагу саме системам резервного живлення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути.