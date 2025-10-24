Шокуючий прогноз для Києва: коли може розпочатися опалювальний сезон у столиці

Температура повітря поступово знижується і в квартирах без центрального теплопостачання відчутно прохолодно. Однак старт опалювального сезону відтерміновують.

Опалення. Ілюстративне фото

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, коли може стартувати опалювальний сезон у Києві. За його словами, чекати опалення у жовтні не варто. Пояснив, що старт тепла у більшості міст прив’язаний до сплати ПСО з 1-го листопада, але це дуже умовна дата, пише видання “Новини. лайв”.

“1 листопада — це дуже умовна дата, тому що, як показувала ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався і в грудні. Тому не варто очікувати, що прямо з 1 листопада почнеться тепло. 15-20 листопада, 1 грудня, навіть 10 грудня — це реальність початку опалення”, — розповів експерт.

Питання також в тому, чи буде взагалі опалення. Це, на думку Попенка, залежить від підготовки Києва до опалювального сезону.

“Потрібно звернути увагу на забезпечення альтернативними системами живлення багатоквартирних будинків, які вище 5-го поверху. Тому що у випадку відключення електроенергії потрібне живлення насосних груп, які будуть подавати тепло на верхні поверхи”, — пояснив Попенко.

І у цьому, за словами експерта, є величезна проблема. Переконаний, що замість сонячних станцій, які ставили за програмою “70/30”, у столиці мали приділити увагу саме системам резервного живлення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія “вибиває” енергетичну систему України. Експерти припустили, що ворог хоче “розділити” українську енергосистему по Дніпру та створити таким чином повний блекаут. У Раді не приховують, що проблем з електропостачанням не уникнути.



