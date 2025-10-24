Шокирующий прогноз для Киева: когда может начаться отопительный сезон в столице

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Температура воздуха постепенно снижается и в квартирах без центрального теплоснабжения ощутимо прохладно. Однако старт отопительного сезона откладывают.
Отопление. Иллюстративное фото
Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, когда может стартовать отопительный сезон в Киеве. По его словам, ждать отопления в октябре не стоит. Объяснил, что старт тепла в большинстве городов привязан к оплате ПСО с 1 ноября, но это очень условная дата, пишет издание "Новости. лайв".
Вопрос также в том, будет ли вообще отопление. Это, по мнению Попенко, зависит от подготовки Киева к отопительному сезону.
И в этом, по словам эксперта, есть огромная проблема. Убежден, что вместо солнечных станций, которые ставили по программе "70/30", в столице должны были уделить внимание именно системам резервного питания.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия "выбивает" энергетическую систему Украины. Эксперты предположили, что враг хочет разделить украинскую энергосистему по Днепру и создать таким образом полный блэкаут. В Раде не скрывают, что проблем с электроснабжением не избежать.