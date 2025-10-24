Шокирующий прогноз для Киева: когда может начаться отопительный сезон в столице

Температура воздуха постепенно снижается и в квартирах без центрального теплоснабжения ощутимо прохладно. Однако старт отопительного сезона откладывают.

Отопление. Иллюстративное фото

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко рассказал, когда может стартовать отопительный сезон в Киеве. По его словам, ждать отопления в октябре не стоит. Объяснил, что старт тепла в большинстве городов привязан к оплате ПСО с 1 ноября, но это очень условная дата, пишет издание "Новости. лайв".

"1 ноября – это очень условная дата, потому что, как показывала ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и в декабре. Поэтому не стоит ожидать, что прямо с 1 ноября начнется тепло. 15-20 ноября, 1 декабря, даже 10 декабря – это реальность старта отопления", – рассказал эксперт.

Вопрос также в том, будет ли вообще отопление. Это, по мнению Попенко, зависит от подготовки Киева к отопительному сезону.

"Надо обратить внимание на обеспечение альтернативными системами питания многоквартирных домов, которые выше 5-го этажа. Потому что в случае отключения электроэнергии требуется питание насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи", — пояснил Попенко.

И в этом, по словам эксперта, есть огромная проблема. Убежден, что вместо солнечных станций, которые ставили по программе "70/30", в столице должны были уделить внимание именно системам резервного питания.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия "выбивает" энергетическую систему Украины. Эксперты предположили, что враг хочет разделить украинскую энергосистему по Днепру и создать таким образом полный блэкаут. В Раде не скрывают, что проблем с электроснабжением не избежать.



