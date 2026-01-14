Сегодня в Верховной Раде вторая попытка проголосовать за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьера была успешной. Перед этим Денис Шмыгаль выступил перед народными депутатами и сообщил о критическом состоянии энергетики, которую ему придется возглавить.

Шмыгаль о готовности Киева к обстрелам и зиме: «Харьков был готов, а Киев – нет»

"Харьков готовился. И областные, и местные власти подготовили город. Есть мобильные котельные, есть подходящая генерация распределена. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", – отмечает Шмигаль.

В Киеве и области экстренные отключения несколько суток – отопления нет в большинстве семей, вода с перебоями после массированных атак россиян.

" Помните мем: "Холодно? Стань в угол – там 90 градусов". Вот только жители столицы, которые по несколько суток сидят без света и тепла в лютые морозы, над этой шуткой больше не смеются ", – отметил новоизбранный министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Юрий Кицак предупредил о потенциально катастрофических последствиях для столицы в случае масштабных отключений электро- и теплоснабжения.

По его словам, в случае обесточивания целых жилмассивов возможны взрывы сетей, что создаст прямую угрозу жизни людей. В такой ситуации власти придется эвакуировать жителей отдельных районов.

Кицак подчеркнул, что сбои в работе теплосетей и электросетей в зимний период несут не только бытовые неудобства, но и техногенные риски, которые могут привести к масштабным последствиям для города.