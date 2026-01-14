Рубрики
Недилько Ксения
Сегодня в Верховной Раде вторая попытка проголосовать за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьера была успешной. Перед этим Денис Шмыгаль выступил перед народными депутатами и сообщил о критическом состоянии энергетики, которую ему придется возглавить.
Шмыгаль о готовности Киева к обстрелам и зиме: «Харьков был готов, а Киев – нет»
В Киеве и области экстренные отключения несколько суток – отопления нет в большинстве семей, вода с перебоями после массированных атак россиян.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Юрий Кицак предупредил о потенциально катастрофических последствиях для столицы в случае масштабных отключений электро- и теплоснабжения.
По его словам, в случае обесточивания целых жилмассивов возможны взрывы сетей, что создаст прямую угрозу жизни людей. В такой ситуации власти придется эвакуировать жителей отдельных районов.
Кицак подчеркнул, что сбои в работе теплосетей и электросетей в зимний период несут не только бытовые неудобства, но и техногенные риски, которые могут привести к масштабным последствиям для города.