logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Ще не транспортний колапс, але вже близько: як у Києві курсуватимуть поїзди метро після ударів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще не транспортний колапс, але вже близько: як у Києві курсуватимуть поїзди метро після ударів РФ

У вівторок, 20 січня, у Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок ударів РФ поїзди метро курсуватимуть зі змінами

20 січня 2026, 06:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Києві через складну ситуацію з енергетикою поїзда метро курсуватимуть зі змінами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КМДА у соцмережах.

Ще не транспортний колапс, але вже близько: як у Києві курсуватимуть поїзди метро після ударів РФ

Метрополітен. Фото: з відкритих джерел

"Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відбою повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху складатиме близько 20-25 хв. Поїзди будуть їхати без зупинок повз станції "Гідропарк" та "Дніпро".

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями "Сирець" — "Видубичі" — з інтервалом 7 хвилин;

між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір" – з інтервалом 10 хвилин.

Повідомляється, що рух поїздів на синій лінії – без змін.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену, додали у КМДА.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія провела масовану комбіновану атаку по Україні. За повідомленнями моніторингових ресурсів, ключовою метою ударів виявилася енергетична інфраструктура – ворог намагався виснажити систему, створити масштабні відключення світла та тепла та тиснути на громадянське населення.

Атака відбувалася хвилями. Спочатку фіксували пуски ударних БПЛА у різних напрямках. Згодом додалася ракетна загроза: монітори повідомляли про ризики застосування балістичних ракет, а також про підйом у повітря стратегічної авіації. Окремо повідомлялося про злет МіГів — носіїв аеробалістичних ракет типу "Кинджал", через що тривога поширилася на всю країну.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини