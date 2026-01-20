Ще не транспортний колапс, але вже близько: як у Києві курсуватимуть поїзди метро після ударів РФ

У Києві через складну ситуацію з енергетикою поїзда метро курсуватимуть зі змінами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КМДА у соцмережах.

Метрополітен. Фото: з відкритих джерел

"Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відбою повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху складатиме близько 20-25 хв. Поїзди будуть їхати без зупинок повз станції "Гідропарк" та "Дніпро".

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

між станціями "Сирець" — "Видубичі" — з інтервалом 7 хвилин;

між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір" – з інтервалом 10 хвилин.

Повідомляється, що рух поїздів на синій лінії – без змін.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену, додали у КМДА.

