Еще не транспортный коллапс, но уже близко: как в Киеве будут курсировать поезда метро после ударов РФ

В Киеве из-за сложной ситуации с энергетикой поезда метро будут курсировать с изменениями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

Метрополитен. Фото: из открытых источников

"Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения – будет составлять около 20-25 мин. Поезда будут ехать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

между станциями "Сырец" — "Выдубичи" — с интервалом 7 минут;

между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" — с интервалом 10 минут.

Сообщается, что движение поездов на синей линии – без изменений.

Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена, добавили в КГГА.

