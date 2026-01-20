logo

Еще не транспортный коллапс, но уже близко: как в Киеве будут курсировать поезда метро после ударов РФ
НОВОСТИ

Еще не транспортный коллапс, но уже близко: как в Киеве будут курсировать поезда метро после ударов РФ

Во вторник, 20 января, в Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате ударов РФ поезда метро будут курсировать с изменениями

20 января 2026, 06:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Киеве из-за сложной ситуации с энергетикой поезда метро будут курсировать с изменениями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

Еще не транспортный коллапс, но уже близко: как в Киеве будут курсировать поезда метро после ударов РФ

Метрополитен. Фото: из открытых источников

"Движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 4:30-5:00 мин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения – будет составлять около 20-25 мин. Поезда будут ехать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

между станциями "Сырец" — "Выдубичи" — с интервалом 7 минут;

между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" — с интервалом 10 минут.

Сообщается, что движение поездов на синей линии – без изменений.

Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена, добавили в КГГА.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия провела массированную комбинированную атаку по Украине. По сообщениям мониторинговых ресурсов, ключевой целью ударов оказалась энергетическая инфраструктура – враг пытался истощить систему, создать масштабные отключения света и тепла и давить на гражданское население.

Атака происходила по волнам. Сначала фиксировали пуски ударных БПЛА по разным направлениям. Впоследствии добавилась ракетная угроза: мониторы сообщали о рисках применения баллистических ракет, а также о подъеме в воздух стратегической авиации. Отдельно сообщалось о взлете МиГов — носителях аэробалистических ракет типа "Кинжал", из-за чего тревога распространилась на всю страну.




