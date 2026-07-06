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Российские ракеты накрыли многоэтажки в Киеве: количество погибших растет

В Киеве после атаки РФ масштабные разрушения: есть погибшие и много раненых

6 июля 2026, 06:54
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Кравцев Сергей

В ночь на 6 июля российская ракета ударила по девятиэтажном жилом доме в Подольском районе Киева, в результате чего произошло его частичное разрушение. Всего в столице уже девять погибших и 46 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает киевская мэрия.

Российские ракеты накрыли многоэтажки в Киеве: количество погибших растет

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Сообщается, что в Подольском районе произошло частичное разрушение жилого дома. На уровне 7-9-го этажей заблокированы люди.

По информации мэра, по другому адресу в результате попадания обломков в 21-этажное здание произошло частичное разрушение между 3 и 4 этажами. Обломки также упали на территорию гаражного кооператива.

В Голосеевском районе возникли пожары в пятиэтажном доме, на территории нежилой застройки, в складском помещении и на открытой территории.

Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о разрушениях и пожарах в Дарницком районе.

"В Дарницком районе в результате атаки повреждены многоэтажные дома в трёх разных местах", — сообщил Тимур Ткаченко.

В Подольском районе в результате российской атаки возникли пожары в жилых домах сразу в четырёх местах.

По данным городских властей, в результате атаки на столицу погибли девять человек, ещё 46 получили ранения. Из них 14 госпитализировали, в том числе двух детей в возрасте 7 и 8 лет.

Уже утром стало известно, что в Дарницком районе обломки попали в 25-этажный дом на уровне четвертого этажа. Из дома спасли 22 человека. Также обнаружили двух погибших.

По другому адресу произошло возгорание на 23-м и 24-м этажах 30-этажного жилого дома. Сейчас там продолжается эвакуация жильцов.

В Оболонском районе произошло возгорание складского здания, а также зафиксировано попадание на территории нежилой застройки.

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Источник: https://t.me/tkachenkotymur/2561
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