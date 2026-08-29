Росія зранку накриває Київ реактивними дронами: серед загиблих дитина

Російські війська з самого ранку 29 серпня безперервно атакують Київ реактивними безпілотниками. Внаслідок падіння одного з ворожих дронів загинула дворічна дівчинка. Про це повідомили у столичній мерії.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Трагедія сталася в Оболонському районі. Ворожий безпілотник упав на відкритій місцевості, однак вибухова хвиля та падіння уламків пошкодили розташоване поруч приміщення кафе. Саме внаслідок атаки постраждали люди.

"Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні в результаті падіння ворожого дрона", — повідомив Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, загалом у столиці відомо про п'ятьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу безпосередньо на місці. Ще одну постраждалу – 18-річну дівчину – госпіталізували.

Наслідки атаки зафіксували також в інших районах Києва. У Подільському районі дрон влучив у нежитлову забудову. Інформації про постраждалих на цій локації наразі немає.

У Голосіївському районі після падіння безпілотника виникла пожежа на даху двоповерхової складської будівлі. Рятувальники оперативно працювали на місці, обійшлося без потерпілих.

Ще одне займання сталося у Святошинському районі. Там уламки дрона спричинили пожежу в квартирі на дев'ятому поверсі житлового будинку. Вогонь ліквідували, інформації про постраждалих немає.

Російська атака на Київ триває на тлі масштабного застосування ударних безпілотників. Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час роботи ППО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія суттєво збільшила застосування реактивних безпілотників проти України, і надалі їхня кількість може продовжити зростати. Українська сторона шукає нові способи протидії цій загрозі, оскільки дрони-перехоплювачі, що є, поки не показують необхідної ефективності.



