Россия с утра накрывает Киев реактивными дронами: среди погибших ребенок

Российские войска с самого утра 29 августа непрерывно атакуют Киев реактивными беспилотниками. В результате падения одной из вражеских дронов погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Трагедия произошла в Оболонском районе. Вражеский беспилотник упал на открытой местности, однако взрывная волна и падение обломков повредили расположенное рядом помещение кафе. Именно в результате атаки пострадали люди.

"Умерла двухлетняя девочка, раненая на Оболони в результате падения вражеского дрона", – сообщил Виталий Кличко.

По предварительной информации, в целом в столице известно о пяти пострадавших. Четверым медики оказали помощь прямо на месте. Еще одну пострадавшую – 18-летнюю девушку – госпитализировали.

Последствия атаки были зафиксированы также в других районах Киева. В Подольском районе дрон попал в нежилую застройку. Информации о пострадавших на этой локации пока нет.

В Голосеевском районе после падения беспилотника возник пожар на крыше двухэтажного складского здания. Спасатели оперативно работали на месте, обошлось без пострадавших.

Еще одно возгорание произошло в Святошинском районе. Там обломки дрона повлекли за собой пожар в квартире на девятом этаже жилого дома. Огонь был ликвидирован, информации о пострадавших нет.

Российская атака на Киев идет на фоне масштабного применения ударных беспилотников. Жители столицы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время работы ПВО.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия существенно увеличила применение реактивных беспилотников против Украины, и в дальнейшем их количество может продолжить расти. Украинская сторона ищет новые способы противодействия этой угрозе, поскольку имеющиеся дроны-перехватчики пока не показывают необходимой эффективности.



