Россия воюет с гражданскими: сколько киевлян погибло и получило ранения в результате вражеских обстрелов

Россия наносит все более жестокие удары по территории Украины. И хотя власти РФ цинично заявляют, что "в результате обстрелов были поражены военные цели", на самом деле враг наносит удары по гражданским объектам. Тактику обстрелов жилых домов вражеские войска применяли с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Обстрелы. Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" выяснил, сколько гражданских лиц погибло и было ранено в результате вражеских обстрелов Киева с 2022 года. На официальный запрос журналистов в Киевской городской государственной администрации сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 08:00 12 ноября 2025 года из-за вооруженной агрессии России в Киеве погибли 332 гражданских лица, в том числе 25 детей. Получил ранение в результате вражеских обстрелов 971 человек, в том числе 142 ребенка.

Также в КГГА сообщили, что с начала полномасштабной военной агрессии войска РФ повредили и уничтожили более 2600 многоквартирных жилых домов в Киеве. По информации Департамента строительства и жилищного обеспечения, по состоянию на 12 ноября 2025 года в результате вооруженной агрессии РФ в Киеве поврежден и частично или полностью уничтожен жилищный фонд, а именно:

в 2022 году – 362 многоквартирных жилых дома;

в 2023 году – 272 многоквартирных жилых дома;

в 2024 году – 543 многоквартирных жилых дома;

в 2025 году – 1473 многоквартирных жилых дома.

Также повреждено около 515 частных построек различного назначения.

По данным КГГА, как минимум 21 592 киевлянина потеряли жилье или их жилье было повреждено в результате обстрелов. Именно такое количество горожан по состоянию на 10 ноября получило единовременную материальную помощь в сумме 10 000 грн в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"1031 человек получил помощь 40 000 грн на срочное временное отселение из-за разрушения или повреждения жилья. А также ежемесячное пособие в сумме 20 000 грн выплачивают 690 жителям, которые не могут долго проживать в разрушенном или поврежденном доме", — сообщили в КГГА.

