Росія вдарила балістикою по Києву в День Конституції: спалахнули пожежі, є постраждалі

У ніч на 28 червня, коли Україна відзначає День Конституції, російські війська завдали балістичного удару по Києву. У столиці кілька разів пролунали потужні вибухи, працювали сили протиповітряної оборони, а внаслідок атаки виникли пожежі та є постраждалі.

Росія атакувала Київ балістикою. Фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ близько другої години ночі попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Незабаром військові повідомили про рух кількох балістичних ракет у напрямку Києва. Одразу після цього в столиці пролунали вибухи.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив роботу сил ППО та закликав мешканців не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, перші наслідки атаки були зафіксовані у Дарницькому районі столиці. Там виникли пожежі одразу за кількома адресами. Зокрема, загорілася станція технічного обслуговування, нежитлова будівля, а також сталося займання поблизу житлового будинку.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом кількість травмованих зросла до двох осіб. Інформація про їхній стан уточнюється.

Під час атаки Повітряні сили ще раз попередили про повторну загрозу застосування балістичних ракет по Києву, після чого у місті знову було чути вибухи. О 3:14 військові оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль має достатньо ракет для нового удару: коли він може статися.

Також "Коментарі" писали, що Фіцо оголосив свій план закінчення війни в Україні.