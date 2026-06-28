Россия ударила баллистикой по Киеву в День Конституции: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В ночь на 28 июня, когда Украина отмечает День Конституции, российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В столице несколько раз раздались мощные взрывы, работали силы противовоздушной обороны, а в результате атаки возникли пожары и пострадали.

Россия атаковала Киев баллистикой. Фото из открытых источников

Воздушные силы ВСУ около двух часов ночи предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. Вскоре военные сообщили о движении нескольких баллистических ракет в направлении Киева. Сразу после этого в столице раздались взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу сил ПВО и призвал жителей не оставлять укрытий до завершения воздушной тревоги.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, первые последствия атаки были зафиксированы в Дарницком районе столицы. Там возникли пожары сразу по нескольким адресам. В частности, загорелась станция технического обслуживания, нежилое здание, а также произошло возгорание вблизи жилого дома.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии количество травмированных возросло до двух человек. Информация об их состоянии уточняется.

Во время атаки Воздушные силы еще раз предупредили о повторной угрозе применения баллистических ракет по Киеву, после чего в городе снова слышались взрывы. В 3:14 военные объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Кремля достаточно ракет для нового удара: когда он может произойти.

Также "Комментарии" писали, что Фицо объявил свой план по окончании войны в Украине.