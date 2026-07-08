Россия ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 8 июля российские войска нанесли удар по Киеву. Первые взрывы прогремели в столице до объявления тревоги.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые паблики сообщили, что в городе раздалось более 10 взрывов.
В Киевской городской государственной администрации отметили, что в Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе – возгорание в нежилом здании.
Мониторинговые каналы отметили, что россияне до утра могут ударить еще раз по столице перед сегодняшней встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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