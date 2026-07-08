Россия ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 8 июля российские войска нанесли удар по Киеву. Первые взрывы прогремели в столице до объявления тревоги.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые паблики сообщили, что в городе раздалось более 10 взрывов.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что в Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения. В Святошинском районе – возгорание в нежилом здании.

"Враг атакует столицу баллистики. Находитесь в укрытиях!" — предупредили горожан.

Мониторинговые каналы отметили, что россияне до утра могут ударить еще раз по столице перед сегодняшней встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Между тем, в российских пабликах сообщают, что Киев был атакован ракетами "Искандер". Отмечают, что попадания были якобы по военным целям.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что пока известно предварительно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки.

Киевский городской голова Виталий Кличко впоследствии сообщил о двух пострадавших в столице. Одного из них, по его словам, медики госпитализировали.

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