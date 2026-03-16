Россия массированно атаковала Киев: что известно о взрывах в городе

Slava Kot
Утром 16 марта в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Вскоре в столице прогремела серия взрывов, по предварительным данным, они были связаны с работой систем противовоздушной обороны.
Атака России. Фото иллюстративное
Сигнал тревоги в Киеве раздался около 8:20 утра. Уже через несколько минут жители столицы сообщили о первых взрывах. Мэр города Виталий Кличко в 8:40 подтвердил, что силы ПВО работают над уничтожением воздушных целей.
После этого в разных районах Киева снова были слышны взрывы. По данным мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве над столицей могли находиться несколько ударных дронов.
По информации OSINT-аналитиков, возможными целями российских атак могли быть объекты энергетической инфраструктуры, в том числе теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.
По состоянию на утро официальная информация о возможных повреждениях или пострадавших в Киеве не обнародовалась. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и следить за сообщениями официальных источников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 15 марта Москва подверглась одной из самых больших атак дронов с начала года.
Также "Комментарии" писали, что в ночь на 16 марта дроны атаковали Москву, а в Краснодарском крае вспыхнул большой пожар на нефтебазе.