Россия массированно атаковала Киев: что известно о взрывах в городе

Утром 16 марта в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Вскоре в столице прогремела серия взрывов, по предварительным данным, они были связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Сигнал тревоги в Киеве раздался около 8:20 утра. Уже через несколько минут жители столицы сообщили о первых взрывах. Мэр города Виталий Кличко в 8:40 подтвердил, что силы ПВО работают над уничтожением воздушных целей.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", – написал Кличко в своем сообщении.

После этого в разных районах Киева снова были слышны взрывы. По данным мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве над столицей могли находиться несколько ударных дронов.

"7 мопедов над Киевом. Еще столько же пролетают Чернигов в сторону Киева. Будет громко!", — говорится в сообщении ресурса "Николаевский Ванёк".

По информации OSINT-аналитиков, возможными целями российских атак могли быть объекты энергетической инфраструктуры, в том числе теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.

По состоянию на утро официальная информация о возможных повреждениях или пострадавших в Киеве не обнародовалась. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и следить за сообщениями официальных источников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 15 марта Москва подверглась одной из самых больших атак дронов с начала года.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 16 марта дроны атаковали Москву, а в Краснодарском крае вспыхнул большой пожар на нефтебазе.