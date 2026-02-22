Росія масовано атакувала Київ: що відомо про вибухи у місті

У ніч проти 22 лютого Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ і область. За даними Повітряних сил, ворог застосував балістичні ракети та безпілотники, а також ударив ракетами типу "Циркон" з території Криму.

Атака Росії по Києву. Фото ілюстративне

Перші вибухи у Києві пролунали близько четвертої ранку. Згодом атака повторилася. Балістичні ракети запускали з північного напрямку, зокрема з Брянської області. Упродовж години по Києву та агломерації, за інформацією моніторингових ресурсів, випустили щонайменше 13 швидкісних ракет.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про фіксацію БпЛА в повітряному просторі та роботу сил протиповітряної оборони. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Близько п’ятої ранку в місті знову пролунали вибухи, а о 6:15 атака повторилася. За даними КМВА у Святошинському районі внаслідок атаки виникла пожежа на даху багатоповерхового будинку. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про небезпечний удар "Цирконом" по Київщині. Розкрито підступну мету атаки РФ вночі.Попри свою потужність, ракета досі проходить етапи розробки та тестування, і перші випробування виявили деякі технічні проблеми, зокрема з головкою самонаведення.

Також "Коментарі" писали, що у Києві та Київській області пролунали вибухи через чергову атаку російських БпЛА. Тоді наслідки атаки Росії спостерігалися у Оболонському та Святошинському районах української столиці.