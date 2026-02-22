logo

Россия массированно атаковала Киев: что известно о взрывах в городе

22 февраля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и БПЛА.

22 февраля 2026, 06:55
В ночь на 22 февраля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и область. По данным Воздушных сил, враг применил баллистические ракеты и беспилотники, а также ударил ракетами типа "Циркон" с территории Крыма.

Россия массированно атаковала Киев: что известно о взрывах в городе

Атака России по Киеву. Фото иллюстративное

Первые взрывы в Киеве прогремели около четырех утра. Впоследствии атака повторилась. Баллистические ракеты запускали с северного направления, в том числе из Брянской области. За час по Киеву и агломерации, по информации мониторинговых ресурсов, выпустили по меньшей мере 13 скоростных ракет.

Киевская областная военная администрация сообщила о фиксации БПЛА в воздушном пространстве и работе сил противовоздушной обороны. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал жителей оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Около пяти утра в городе снова раздались взрывы, а в 6:15 атака повторилась. По данным КМВА в Святошинском районе в результате атаки возник пожар на крыше многоэтажного дома. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасном ударе "Цирконом" по Киевщине. Раскрыта коварная цель атаки РФ ночью. Несмотря на свою мощность, ракета до сих пор проходит этапы разработки и тестирования, и первые испытания выявили некоторые технические проблемы, в том числе с головкой самонаведения.

Также "Комментарии" писали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы из-за очередной атаки российских БпЛА. Потом последствия атаки России наблюдались в Оболонском и Святошинском районах украинской столицы.



