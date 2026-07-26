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Київ масовано бомбили балістикою: які наслідки атаки РФ по місту

Наслідки нічного обстрілу Києва: уламки ракети влучили в 18-поверхівку в Шевченківському районі.

26 липня 2026, 07:15
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Slava Kot

У ніч на 26 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження у трьох районах міста. На місцях працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Київ масовано бомбили балістикою: які наслідки атаки РФ по місту

Вибухи в Києві. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Києві

Після оголошення повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, найбільших пошкоджень зазнав Шевченківський район.

"У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів", — пише Кличко про наслідки атаки на Київ.

Крім того, у Солом'янському районі через падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови. У Деснянському районі повідомили про пожежу на парковці, де зайнялися автомобілі.

"Екстрені служби прямують на місця", – зазначив Кличко після перших повідомлень про удари по Києву.

О 01:45 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас нічна небезпека на цьому не завершилася. Уже о 02:50 військові вдруге попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Відбій цієї загрози було оголошено о 03:21.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Росія нахабно виправдала смертельний удар по Київщині. У Кремлі заявили, що удар було завдано по об'єкту, де нібито проходив захід із демонстрацією безпілотників.

Також "Коментарі" писали, що після трагедії під Києвом з'явилася перша підозра. Слідство перевіряє, чи проведення заходу могло без необхідних погоджень полегшити Росії підготовку смертельного удару.



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