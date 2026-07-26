Киев массированно бомбили баллистикой: каковы последствия атаки РФ по городу

В ночь на 26 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в столице зафиксированы пожары и повреждения в трех районах города. На местах работали спасатели и другие экстренные службы.

Взрывы в Киеве. Фото из открытых источников

Взрывы в Киеве

После объявления воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, наибольшие повреждения получил Шевченковский район.

"В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажное здание. Произошло возгорание на уровне 7-8 этажей", — пишет Кличко о последствиях атаки на Киев.

Кроме того, в Соломенском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. В Деснянском районе сообщили о пожаре на парковке, где загорелись автомобили.

"Экстренные службы направляются на места", — отметил Кличко после первых сообщений об ударах по Киеву.

В 01:45 в столице объявили отбой воздушной тревоги. В то же время, ночная опасность на этом не завершилась. Уже в 2:50 военные вторично предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. Отбой этой угрозы был объявлен в 3:21.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Россия нагло оправдала смертельный удар по Киевщине. В Кремле заявили, что удар был нанесен по объекту, где якобы проходило мероприятие с демонстрацией беспилотников.

Также "Комментарии" писали, что после трагедии под Киевом появилось первое подозрение. Следствие проверяет, могло ли проведение мероприятия без необходимых согласований облегчить России подготовку смертельного удара.