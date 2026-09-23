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РФ «виносить» у Києві АЗС: що відомо

Нічна атака дронів призвела до пошкоджень одразу у кількох районах столиці. Рятувальники попрямували до місць потрапляння та падіння уламків

23 вересня 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

У Києві під час чергової атаки російських безпілотників зафіксовано попадання та падіння уламків одразу у кількох районах міста. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

РФ «виносить» у Києві АЗС: що відомо

Удар по Києву. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі безпілотник потрапив до автозаправної станції. Внаслідок цього об'єкт отримав пошкодження. Крім того, у цьому ж районі сталося займання складської будівлі.

Ще один епізод зафіксовано у Дарницькому районі. За попередньою інформацією, російський БПЛА потрапив до об'єкту транспортної інфраструктури. Попередньо повідомляється про одного постраждалого.

Пізніше київська влада повідомила також про пожежу на даху однієї з автозаправок у Дарницькому районі. На місце події вирушили екстрені служби.

Під ударом опинився Солом'янський район столиці. За попередніми даними, уламки безпілотника впали між житловими будинками та на території транспортного підприємства. Там виникла пожежа.

Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватись. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях пригод, встановлюючи масштаб руйнувань та перевіряючи території після повітряної атаки.

Влада Києва закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Атака торкнулася кількох районів столиці одночасно, а серед пошкоджених об'єктів опинилися об'єкти паливної та транспортної інфраструктури. Остаточні дані про наслідки удару, кількість постраждалих та характер пошкоджень мають з'явитися після завершення первинного обстеження місць влучень.

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