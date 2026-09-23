РФ «выносит» в Киеве АЗС: что известно

В Киеве во время очередной атаки российских беспилотников зафиксированы попадания и падение обломков сразу в нескольких районах города. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе беспилотник попал в автозаправочную станцию. В результате объект получил повреждения. Кроме того, в этом же районе произошло возгорание складского здания.

Еще один эпизод зафиксирован в Дарницком районе. По предварительной информации, российский БПЛА попал в объект транспортной инфраструктуры. Предварительно сообщается об одном пострадавшем.

Позже киевские власти сообщили также о пожаре на крыше одной из автозаправок в Дарницком районе. На место происшествия направились экстренные службы.

Под ударом оказался и Соломенский район столицы. По предварительным данным, обломки беспилотника упали между жилыми домами, а также на территории транспортного предприятия. Там возник пожар.

Информация о последствиях атаки продолжает уточняться. Спасатели и другие экстренные службы работают на местах происшествий, устанавливая масштаб разрушений и проверяя территории после воздушной атаки.

Власти Киева призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Атака затронула несколько районов столицы одновременно, а среди поврежденных объектов оказались объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Окончательные данные о последствиях удара, количестве пострадавших и характере повреждений должны появиться после завершения первичного обследования мест попаданий.

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