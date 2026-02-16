Сегодня, 17 февраля, в Киеве и Киевской области прогнозируют сложные погодные условия. По данным Укргидрометцентра, на дорогах ожидается гололед, из-за чего объявлен I уровень опасности (желтый).

Убрать невозможно – приседайте: в КГГА дали советы в случае падения на льду

Синоптики отмечают, что погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -14-16° мороза, днем — 7-9° ниже нуля. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В КГГА призывают жителей быть максимально внимательными: "Во избежание травматизма просим водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения".

Советы водителям:

соблюдайте скоростной режим и дистанцию;

снижайте скорость до минимума у пешеходных переходов;

не используйте авто с летними шинами;

"в снегопады лучше отдайте предпочтение общественному транспорту" и не оставляйте авто на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах, а размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Власти подчеркивают, что коммунальщики работают в усиленном режиме, однако "полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 2 февраля украинская певица Наталья Могилевская стала участницей ДТП в Киеве. Об инциденте артистка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав кадры с места происшествия.

По словам певицы, столкновение произошло при участии двух легковых автомобилей и фуры. На обнародованных видео видны последствия удара, а также работа правоохранителей. Пока информация о других пострадавших отсутствует, однако сама Наталья чувствует себя хорошо: "Я не пострадала, со мной все в порядке".

Артистка обратила внимание на сложные погодные условия и состояние дорог в столице. "Предупредила, что очень скользко", — отметила Могилевская, призвав водителей быть максимально осторожными во время движения по вечернему городу.