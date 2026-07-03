Пошукові роботи тривають: Зеленський заявив, що рятувальники шукатимуть людей під завалами до останнього

Столиця України оговтується від чергової страшної атаки російських окупантів. Екстрені служби продовжують безперервно розбирати уламки зруйнованих будівель, намагаючись врятувати тих, хто опинився в пастці. Пошукові та відновлювальні роботи наразі зосереджені в кількох місцях найбільших руйнувань.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Про поточну ситуацію у місті розповів Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що рятувальники докладають усіх зусиль для розчищення завалених ділянок.

"Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі, — повідомив глава держави. — Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок".

Кількість жертв цієї жорстокої атаки, на жаль, виявилася надзвичайно великою. Десятки родин втратили своїх найрідніших, а лікарні міста переповнені постраждалими від вибухів цивільними мешканцями.

"Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей, — наголосив Президент, додавши слова підтримки: — Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти".

Попри складні умови та загрозу нових обстрілів, надзвичайні служби не зупиняють роботу ні на хвилину. Керівник країни запевнив, що рятувальні загони боротимуться за кожне життя стільки, скільки цього вимагатиме ситуація. За його словами, пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українців закликають бути максимально пильними та завчасно підготуватися до можливих перебоїв зі світлом чи пальним. Військові аналітики та моніторингові спільноти зафіксували ознаки підготовки ворога до чергового масштабного обстрілу. Нова хвиля ударів може відбутися вже найближчим часом, а головною мішенню окупантів знову стане критично важлива інфраструктура забезпечення життєдіяльності країни.



