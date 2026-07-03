logo_ukra

BTC/USD

61653

ETH/USD

1724.99

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Пошукові роботи тривають: Зеленський заявив, що рятувальники шукатимуть людей під завалами до останнього
commentss НОВИНИ Всі новини

Пошукові роботи тривають: Зеленський заявив, що рятувальники шукатимуть людей під завалами до останнього

Трагедія у столиці: у Києві через ворожий обстріл загинуло 30 людей, доля ще 10 осіб невідома

3 липня 2026, 10:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Столиця України оговтується від чергової страшної атаки російських окупантів. Екстрені служби продовжують безперервно розбирати уламки зруйнованих будівель, намагаючись врятувати тих, хто опинився в пастці. Пошукові та відновлювальні роботи наразі зосереджені в кількох місцях найбільших руйнувань.

Пошукові роботи тривають: Зеленський заявив, що рятувальники шукатимуть людей під завалами до останнього

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Про поточну ситуацію у місті розповів Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що рятувальники докладають усіх зусиль для розчищення завалених ділянок.

"Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі, — повідомив глава держави. — Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок".

Пошукові роботи тривають: Зеленський заявив, що рятувальники шукатимуть людей під завалами до останнього - фото 2

Кількість жертв цієї жорстокої атаки, на жаль, виявилася надзвичайно великою. Десятки родин втратили своїх найрідніших, а лікарні міста переповнені постраждалими від вибухів цивільними мешканцями.

"Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей, — наголосив Президент, додавши слова підтримки: — Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти".

Попри складні умови та загрозу нових обстрілів, надзвичайні служби не зупиняють роботу ні на хвилину. Керівник країни запевнив, що рятувальні загони боротимуться за кожне життя стільки, скільки цього вимагатиме ситуація. За його словами, пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українців закликають бути максимально пильними та завчасно підготуватися до можливих перебоїв зі світлом чи пальним. Військові аналітики та моніторингові спільноти зафіксували ознаки підготовки ворога до чергового масштабного обстрілу. Нова хвиля ударів може відбутися вже найближчим часом, а головною мішенню окупантів знову стане критично важлива інфраструктура забезпечення життєдіяльності країни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини