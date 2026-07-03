Поисковые работы продолжаются: Зеленский заявил, что спасатели будут искать людей под завалами до последнего

Столица Украины приходит в себя от очередной страшной атаки российских оккупантов. Экстренные службы продолжают непрерывно разбирать обломки разрушенных построек, пытаясь спасти тех, кто оказался в ловушке. Поисковые и восстановительные работы сосредоточены в нескольких местах наибольших разрушений.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

О ситуации в городе рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что спасатели прилагают все усилия для расчистки обрушенных участков.

"Сейчас в Киеве еще продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях российских ударов минувшей ночью, – сообщил глава государства. — Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но еще десять человек не выходят на связь".

Число жертв этой жестокой атаки, к сожалению, оказалось чрезвычайно большим. Десятки семей потеряли своих родных, а больницы города переполнены пострадавшими от взрывов гражданскими жителями.

"По состоянию на данный момент известно, что из-за вчерашнего удара по Киеву погибли 30 человек, — подчеркнул Президент, добавив слова поддержки: — Мои соболезнования всем родным и близким. Почти сто человек были ранены, и среди них есть и дети".

Несмотря на сложные условия и угрозу новых обстрелов, чрезвычайные службы не останавливают работу ни на минуту. Руководитель страны заверил, что спасательные отряды будут бороться за каждую жизнь столько, сколько этого потребует ситуация. По его словам, поисковая операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что украинцев призывают быть максимально бдительными и заранее подготовиться к возможным перебоям со светом или топливом. Военные аналитики и мониторинговые сообщества зафиксировали признаки подготовки врага к очередному масштабному обстрелу. Новая волна ударов может произойти в ближайшее время, а главной мишенью оккупантов снова станет критически важная инфраструктура обеспечения жизнедеятельности страны.



