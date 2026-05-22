Побиття ветерана у Києві: поліція відкрила справу проти представників ТЦК та добровольців формування

Правоохоронні органи столиці відреагували на резонансний інцидент, що стався у центрі міста. За фактом завдання травм колишньому військовослужбовцю розпочато офіційне розслідування.

"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці", — повідомили у відомстві. Згідно з первинними даними слідства, подія відбулася під час взаємодії потерпілого з мобілізаційними патрулями. Слідчі зазначили, що "за попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ".

Наразі правоохоронці вже надали юридичну кваліфікацію події та призначили комплексні перевірки для встановлення всіх деталей сутички.

"За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України", — уточнили у пресслужбі відомства. Окреслюючи подальші процесуальні кроки, у поліції додали: "Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень".

Збирання доказової бази та допити свідків інциденту наразі продовжуються у визначеному законом порядку.

"Триває досудове розслідування", — резюмували представники столичної поліції.

