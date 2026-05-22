Избиение ветерана в Киеве: полиция открыла дело против представителей ТЦК и добровольцев формирования

Правоохранительные органы столицы отреагировали на резонансный инцидент, произошедший в центре города. По факту нанесения травм бывшему военнослужащему начато официальное расследование.

"Полиция начала уголовное производство по факту избиения ветерана в Шевченковском районе столицы", — сообщили в ведомстве. Согласно первичным данным следствия, событие произошло во время взаимодействия потерпевшего с мобилизационными патрулями. Следователи отметили, что "по предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения — военнослужащими ТЦК и СП и представителями ДФТГ".

Правоохранители уже предоставили юридическую квалификацию происшествия и назначили комплексные проверки для установления всех деталей схватки.

"По указанному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины", — уточнили в пресс-службе ведомства. Очерчивая дальнейшие процессуальные шаги, в полиции добавили: "Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений".

Собирание доказательной базы и допросы свидетелей инцидента продолжаются в установленном законом порядке.

"Продолжается досудебное расследование", — резюмировали представители столичной полиции.

