Избиение ветерана в Киеве: полиция открыла дело против представителей ТЦК и добровольцев формирования
Избиение ветерана в Киеве: полиция открыла дело против представителей ТЦК и добровольцев формирования

Телесные повреждения после встречи с ТЦК: в столице начато производство по факту избиения бывшего бойца

22 мая 2026, 14:21
Недилько Ксения

Правоохранительные органы столицы отреагировали на резонансный инцидент, произошедший в центре города. По факту нанесения травм бывшему военнослужащему начато официальное расследование.

"Полиция начала уголовное производство по факту избиения ветерана в Шевченковском районе столицы", — сообщили в ведомстве. Согласно первичным данным следствия, событие произошло во время взаимодействия потерпевшего с мобилизационными патрулями. Следователи отметили, что "по предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения — военнослужащими ТЦК и СП и представителями ДФТГ".

Правоохранители уже предоставили юридическую квалификацию происшествия и назначили комплексные проверки для установления всех деталей схватки.

"По указанному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины", — уточнили в пресс-службе ведомства. Очерчивая дальнейшие процессуальные шаги, в полиции добавили: "Потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений".

Собирание доказательной базы и допросы свидетелей инцидента продолжаются в установленном законом порядке.

"Продолжается досудебное расследование", — резюмировали представители столичной полиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Полтавщине меняют подходы к формированию подразделений, непосредственно коммуникирующих с военнообязанными гражданами. В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) начали процесс, согласно которому в группы оповещения будут входить исключительно бойцы с опытом пребывания на передовой.



