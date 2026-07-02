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«Під завалами ще можуть бути люди»: голова ДСНС повідомив деталі наймасштабнішої рятувальної операції у Києві

Кількість загиблих у Києві зросла до 21 особи: рятувальники продовжують шукати людей під завалами

2 липня 2026, 18:12
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Недилько Ксения

У столиці суттєво збільшилася кількість жертв унаслідок масованого ворожого обстрілу. Рятувальники, які безперервно розбирають уламки зруйнованих будівель, виявили тіла нових загиблих. За останніми даними, атака забрала життя вже понад двох десятків людей. Також зафіксовано величезну кількість травмованих, серед яких є неповнолітні.

«Під завалами ще можуть бути люди»: голова ДСНС повідомив деталі наймасштабнішої рятувальної операції у Києві

Рятувальна операція в Києві, фото: ДСНС України

"До 21 людини зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву", — офіційно повідомили у ДСНС України.

У відомстві уточнили масштаб трагедії: "Постраждали 85 людей, з них 2 дітей".

Найбільш складна ситуація наразі залишається в одному зі спальних масивів міста, де ворожа ракета влучила у житловий сектор. Попри колосальні руйнування, рятувальні служби демонструють максимальну ефективність. Надзвичайники вже витягли з пастки десятки живих громадян.

"Під час ліквідації наслідків російської атаки на цій локації рятувальники врятували 17 людей, зокрема, сімох деблокували з-під завалів", — зазначив голова ДСНС Андрій Даник.

Він підкреслив унікальність цієї операції: "Це найбільша кількість врятованих з-під завалів на одній локації за весь час повномасштабної війни".

Керівник служби також розповів, що ДСНС діяла на випередження. Рятувальні загони заздалегідь передислокували, завдяки чому бійці прибули на місця влучань миттєво. Наразі на найважчих ділянках застосовують спеціальні великі машини.

"За попередніми оцінками, під завалами ще можуть перебувати люди", — застеріг Андрій Даник, додавши, що до робіт залучена важка інженерна техніка, яка суттєво прискорює проведення рятувальної операції.

Екстрені служби продовжують розчищати руйнування в Дарницькому районі, оскільки під завалами будинку, ймовірно, досі перебувають близько 9 осіб. Ліквідація наслідків жахливого удару триває, а оперативна інформація постійно оновлюється.

«Під завалами ще можуть бути люди»: голова ДСНС повідомив деталі наймасштабнішої рятувальної операції у Києві - фото 2
«Під завалами ще можуть бути люди»: голова ДСНС повідомив деталі наймасштабнішої рятувальної операції у Києві - фото 2
«Під завалами ще можуть бути люди»: голова ДСНС повідомив деталі наймасштабнішої рятувальної операції у Києві - фото 2


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що МО РФ відзвітувало, що російська армія била лише по "військових цілях".



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