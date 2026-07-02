«Под завалами еще могут быть люди»: глава ГСЧС сообщил детали самой масштабной спасательной операции в Киеве

В столице существенно увеличилось количество жертв в результате массированного вражеского обстрела. Спасатели, непрерывно разбирающие обломки разрушенных построек, обнаружили тела новых погибших. По последним данным, атака унесла жизни уже более двух десятков человек. Также зафиксировано огромное количество травмированных, среди которых несовершеннолетние.

Спасательная операция в Киеве, фото: ГСЧС Украины

"До 21 человека возросло число погибших в результате российского удара по Киеву", — официально сообщили в ГСЧС Украины. В ведомстве уточнили масштаб трагедии: "Пострадали 85 человек, из них 2 детей".

Наиболее сложная ситуация остается в одном из спальных массивов города, где вражеская ракета попала в жилищный сектор. Несмотря на колоссальные разрушения, спасательные службы показывают максимальную эффективность. Чрезвычайники уже извлекли из ловушки десятки живых граждан.

"Во время ликвидации последствий российской атаки на этой локации спасатели спасли 17 человек, в том числе семерых деблокировали из-под завалов", — отметил глава ГСЧС Андрей Даник.

Он подчеркнул уникальность этой операции: "Это наибольшее количество спасенных из-под завалов на одной локации за все время полномасштабной войны".

Руководитель службы также рассказал, что ГСЧС действовала на опережение. Спасательные отряды заранее передислоцировали, благодаря чему бойцы прибыли на места попадания мгновенно. На самых тяжелых участках применяют специальные большие машины.

"По предварительным оценкам, под завалами еще могут находиться люди", — предостерег Андрей Даник, добавив, что к работам привлечена тяжелая инженерная техника, существенно ускоряющая проведение спасательной операции.

Экстренные службы продолжают расчищать разрушения в Дарницком районе, поскольку под завалами дома, вероятно, до сих пор находятся около 9 человек. Ликвидация последствий ужасающего удара продолжается, а оперативная информация постоянно обновляется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что МО РФ отчиталось, что российская армия избивала только по "военным целям".