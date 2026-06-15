Адская ночь в Киеве: горит Киево-Печерская лавра, удар по киностудии Довженко (ФОТО)

В ночь на 15 июня Киев подвергся самой масштабной атаке РФ. Российские войска нанесли комбинированный удар по столице, в результате которого погибли люди, десятки получили ранения, а повреждения зафиксированы практически во всех районах города, в частности, возник пожар на территории Киево-Печерской лавры и удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко.

Горит Успенский собор Киево-Печерской Лавры после атаки РФ. Фото из открытых источников

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после атаки РФ на Киев 15 июня погибли по меньшей мере четыре человека, еще 23 пострадали. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди раненых есть ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Удар по Киево-Печерской лавре

В результате атаки РФ произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. По информации городских властей, загорелась крыша Успенского собора. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пожар мог возникнуть в результате прямого попадания.

"Повреждения на территории Лавры существенные, есть серьезное возгорание. Россияне сознательно ударили в сердце одной из величайших христианских святынь!", — заявил Ткаченко.

Россия атаковала Киево-Печерскую лавру

Пожар Успенского собора Киево-Печерской лавры

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний назвал удар по лавре очередным преступлением России против человечности и христианского наследия.

"Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует решительно действовать, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился? Пресвятая Богодица, останови ирода!", — отреагировал Эпифаний.

Удар по киностудии Довженко

Еще одним объектом российской атаки в Киеве стала Национальная киностудия имени Александра Довженко. По словам вице-премьер-министра Татьяны Бережной, в результате попадания возник масштабный пожар в костюмном цехе. Огонь уничтожил самую большую и старейшую коллекцию сценических костюмов в Украине.

"В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды", — сообщила Бережная.

Также повреждения получили другие производственные корпуса и сооружения.

Последствия удара РФ по киностудии Довженко

Последствия удара РФ по киностудии Довженко

Атака на Киев

Кроме того, после атаки РФ разрушения и пожары зафиксированы в Печерском, Оболонском, Соломенском, Деснянском, Подольском, Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах столицы. Повреждены жилые дома, склады, учебные заведения, рынки и объекты инфраструктуры. Из-за повреждений электросетей без света осталось около 140 тысяч абонентов в северной части города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ.