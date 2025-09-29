Пʼяний депутат збив неповнолітнього підлітка

На Київщині прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо депутата місцевої ради Обухівського району. Його підозрюють у тому, що він, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, спричинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим.

ДТП з участю пʼяного депутата

За даними слідства, інцидент стався 27 липня у місті Кагарлик. Керуючи автомобілем напідпитку, обранець не дотримався правил безпеки та зіткнувся з мотоциклом, яким керував неповнолітній. Хлопець зупинився на перехресті, аби пропустити зустрічні авто, проте водій у стані сп’яніння не знизив швидкість і вдарив транспортний засіб. Унаслідок аварії неповнолітній отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Суд уже призначив розгляд справи по суті та застосував до депутата запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Якщо провину буде доведено, йому загрожує до трьох років позбавлення волі та заборона керувати транспортом строком від трьох до п’яти років.

Нагадуємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведе суд.

