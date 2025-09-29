Пьяный депутат сбил несовершеннолетнего подростка

В Киевской области прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата местного совета Обуховского района. Его подозревают в том, что он, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вызвал дорожно-транспортное происшествие с потерпевшим.

ДТП с участием пьяного депутата

По данным следствия, инцидент произошел 27 июля в городе Кагарлык. Управляя подвыпившим автомобилем, избранник не соблюдал правила безопасности и столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Парень остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречные автомобили, однако водитель в состоянии опьянения не снизил скорость и ударил транспортное средство. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения средней тяжести.

Суд уже назначил рассмотрение дела по сути и применил к депутату меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Если вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет на управление транспортом сроком от трех до пяти лет.

Напоминаем, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва на срочную военную службу. Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года, и в ряды армии планируют привлечь 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Согласно документу, в этот же период произойдет и увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок срочной службы.

