Пьяный депутат сбил несовершеннолетнего подростка

В Киевской области прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата местного совета Обуховского района. Его подозревают в том, что он, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вызвал дорожно-транспортное происшествие с потерпевшим.
ДТП с участием пьяного депутата
По данным следствия, инцидент произошел 27 июля в городе Кагарлык. Управляя подвыпившим автомобилем, избранник не соблюдал правила безопасности и столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Парень остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречные автомобили, однако водитель в состоянии опьянения не снизил скорость и ударил транспортное средство. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения средней тяжести.
Суд уже назначил рассмотрение дела по сути и применил к депутату меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Если вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет на управление транспортом сроком от трех до пяти лет.
Напоминаем, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.