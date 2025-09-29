logo

Пьяный депутат сбил несовершеннолетнего подростка
commentss НОВОСТИ Все новости

Пьяный депутат сбил несовершеннолетнего подростка

ДТП с участием депутата в Киевской области: дело передано в суд

29 сентября 2025, 18:51
Автор:
Ткачова Марія

В Киевской области прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении депутата местного совета Обуховского района. Его подозревают в том, что он, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вызвал дорожно-транспортное происшествие с потерпевшим.

По данным следствия, инцидент произошел 27 июля в городе Кагарлык. Управляя подвыпившим автомобилем, избранник не соблюдал правила безопасности и столкнулся с мотоциклом, которым управлял несовершеннолетний. Парень остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречные автомобили, однако водитель в состоянии опьянения не снизил скорость и ударил транспортное средство. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения средней тяжести.

Суд уже назначил рассмотрение дела по сути и применил к депутату меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Если вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы и запрет на управление транспортом сроком от трех до пяти лет.

Напоминаем, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Источник: https://t.me/press_kobl/3057
