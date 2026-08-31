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Новый статус для столицы: Киев и область могут объявить прифронтовой зоной уже в сентябре

Льготы для бизнеса и упрощенное бронирование: Кабмин готовит изменение статуса Киевщины, - нардеп

31 августа 2026, 18:59
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Недилько Ксения

Кабинет Министров Украины в последние недели активно работает над нормативным документом, который может существенно изменить правовой и экономический режим в столичном регионе. Речь идет о потенциальном зачислении Киева и Киевщины в список прифронтовых территорий. По информации представителей Верховной Рады, финальное решение ожидается уже в начале осени.

Новый статус для столицы: Киев и область могут объявить прифронтовой зоной уже в сентябре

Киев. Иллюстративное фото

"Правительство уже около двух недель готовит соответствующее постановление, – сообщил народный депутат Руслан Горбенко, комментируя ход разработки документа, – и это решение может быть официально принято уже в следующем месяце".

Главная цель таких изменений заключается в поддержании локальной экономики и сохранении кадрового потенциала компаний, работающих в условиях повышенного риска безопасности. Ожидается, что новый юридический статус откроет для представителей частного и государственного сектора ряд существенных послаблений.

"Такой шаг может предоставить бизнесу дополнительные льготы, — подчеркнул парламентарий, очерчивая ключевые преимущества инициативы, — в частности, расширить действующие возможности для бронирования работников".

Несмотря на оптимистические прогнозы законодателей, инициатива находится исключительно на стадии внутриведомственного согласования и анализа. Официального нормативно-правового акта или утвержденного распоряжения Кабмина о предоставлении столичной агломерации прифронтового статуса на сегодняшний день нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в столице состоялось срочное заседание Совета обороны города, ключевой темой которого стало реформирование действующих правил безопасности. Руководство города планирует оптимизировать жизнедеятельность Киева при воздушных угрозах, согласовав новые шаги с Кабинетом Министров.



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