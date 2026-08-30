Нові вибухи в Києві: що відомо про атаку реактивних "Шахедів" на столицю

У Києві вдень 30 серпня пролунала серія вибухів під час чергової атаки російських військ. Столицю атакували ударні безпілотники, зокрема реактивні "Шахеди". Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Вибухи в Києві. Фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ о 14:57 повідомили про рух реактивних безпілотників повз Київське водосховище у напрямку столиці. Приблизно через 15 хвилин у Києві пролунали вибухи. Перед цим Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО та закликала мешканців перебувати в укриттях.

О 15:35 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Проте вже через 20 хвилин у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

За даними КМВА, станом на 15:40 було відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. Згодом у Печерському районі столиці повідомили про падіння уламків на території житлового комплексу. Інформацію про можливі пошкодження та кількість постраждалих уточнювали.

Мешканців Києва закликали не залишати укриття до завершення повітряної тривоги через збереження загрози нових атак.

Незадовго до вибухів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов звернув увагу на маршрут руху реактивних безпілотників. За його словами, значна кількість таких дронів рухається до Києва схожим маршрутом, проходячи поблизу кордону з Білоруссю. Бескрестнов припустив, що це може бути пов’язано з роботою систем зв’язку та керування безпілотниками. Зокрема, він висловив версію, що LTE-модеми на дронах можуть використовувати білоруську мобільну інфраструктуру під час польоту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про нічний удар по Україні 30 серпня. Під атакою Київ та три області, є загиблі й поранені.