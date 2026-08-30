Новые взрывы в Киеве: что известно об атаке реактивных "Шахедов" на столицу

В Киеве днем 30 августа прогремела серия взрывов во время очередной атаки российских войск. Столицу атаковали ударные беспилотники, в том числе реактивные "Шахеды". Силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям.

Взрывы в Киеве. Фото иллюстративное

Воздушные силы ВСУ в 14:57 сообщили о движении реактивных беспилотников мимо Киевского водохранилища в направлении столицы. Приблизительно через 15 минут в Киеве раздались взрывы. Перед этим Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО и призвала жителей находиться в укрытиях.

В 15.35 в столице объявили отбой воздушной тревоги. Однако уже через 20 минут в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

По данным КМВА, по состоянию на 15:40 было известно о двух пострадавших в результате российской атаки. Позже в Печерском районе столицы сообщили о падении обломков на территории жилого комплекса. Информацию о возможных повреждениях и количестве пострадавших уточняли.

Жителей Киева призвали не покидать укрытие до завершения воздушной тревоги из-за сохранения угрозы новых атак.

Незадолго до взрывов советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов обратил внимание на маршрут движения реактивных беспилотников. По его словам, значительное количество таких дронов движется в Киев по схожему маршруту, проходя вблизи границы с Беларусью. Бескрестнов предположил, что это может быть связано с работой систем связи и управления беспилотниками. В частности, он выразил версию, что LTE-модемы на дронах могут использовать белорусскую мобильную инфраструктуру во время полета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ночном ударе по Украине 30 августа. Под атакой Киев и три области есть погибшие и раненые.