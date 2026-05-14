Нові страшні перли від Кличка: що розповів про деталі трагедії у Києві
Нові страшні перли від Кличка: що розповів про деталі трагедії у Києві

«Його родина жила в цьому будинку»: Віталій Кличко розповів про особисту історію на місці нічного обстрілу Києва

14 травня 2026, 15:42
Недилько Ксения

Внаслідок масованого нічного обстрілу Києва зафіксовано численні руйнування та людські жертви. За оновленою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі міста з-під уламків зруйнованої будівлі дістають тіла загиблих людей. Через це загальна кількість жертв ворожої атаки досягла вже 7 осіб. Наразі триває активна фаза пошуково-рятувальних робіт, оскільки доля щонайменше 17 громадян залишається невідомою, і вони офіційно вважаються зниклими безвісти.

Віталій Кличко. Фото: скриншот з відео

Про моторошні деталі з місця подій під час виступу на сесії Київської міської ради повідомив мер столиці Віталій Кличко. Очільник міста поділився історією про військовослужбовця, чиї близькі опинилися під ударом у знищеній будівлі. Проте, вже не вперше за час своєї кар’єри, мер озвучив непов’язані один з одним речі, які вже назвали "страшним перлом" Кличка.

Мер зазначив: "Сьогодні був на місці трагедії. До мене підійшов хлопець зі 112 бригади. Його родина жила в цьому будинку. Рік тому він загинув".

Зазначимо, що на локації в Дарницькому районі розгорнуто масштабні роботи: рятувальники ДСНС застосовують спеціалізовану важку інженерну техніку для демонтажу конструкцій, а кінологічні розрахунки та психологи надають допомогу на місці. Загалом по місту кількість травмованих мешканців сягнула 39 осіб, серед яких є одна дитина. Водночас завдяки оперативним діям екстрених служб вдалося врятувати життя 28 киянам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що армія РФ здійснила масштабний обстріл української території, застосувавши, зокрема, гіперзвукові ракети "Кинджал". Згідно із цинічними заявами Міністерства оборони країни-агресора, головними цілями атаки стали об'єкти військово-промислового комплексу України, а також військові летовища.



