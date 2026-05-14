Новые страшные перлы от Кличко: что рассказал о деталях трагедии в Киеве
Новые страшные перлы от Кличко: что рассказал о деталях трагедии в Киеве

«Его семья жила в этом доме»: Виталий Кличко рассказал о личной истории на месте ночного обстрела Киева

14 мая 2026, 15:42
Недилько Ксения

В результате массированного ночного обстрела Киева зафиксированы многочисленные разрушения и человеческие жертвы. По обновленной информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Дарницком районе города из-под обломков разрушенного здания достают тела погибших людей . Поэтому общее число жертв вражеской атаки достигло уже 7 человек. В настоящее время продолжается активная фаза поисково-спасательных работ, поскольку судьба по меньшей мере 17 граждан остается неизвестной, и они официально считаются пропавшими без вести.

Виталий Кличко. Фото: скриншот из видео

О жутких деталях с места событий во время выступления на сессии Киевского городского совета сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Глава города поделился историей о военнослужащем, чьи близкие оказались под ударом в уничтоженном здании. Однако, уже не первый раз за время своей карьеры, мэр озвучил несвязанные друг с другом вещи, которые уже назвали "страшным перлом" Кличко.

Мэр отметил: "Сегодня был на месте трагедии. Ко мне подошел парень из 112 бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб".

Отметим, что на локации в Дарницком районе развернуты масштабные работы: спасатели ГСЧС применяют специализированную тяжелую инженерную технику для демонтажа конструкций, а кинологические расчеты и психологи оказывают помощь на месте. В общей сложности по городу количество травмированных жителей достигло 39 человек, среди которых есть один ребенок. В то же время благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось спасти жизнь 28 киевлянам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что армия РФ совершила масштабный обстрел украинской территории, применив, в частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Согласно циничным заявлениям Министерства обороны страны-агрессора, главными целями атаки стали объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также военные аэродромы.



