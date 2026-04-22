Нова стрілянина у Києві: що сталося під час конфлікту на дорозі

У Києві стався новий інцидент зі стріляниною. У Дарницькому районі столиці конфлікт між водієм та пішоходом завершився застосуванням зброї. Унаслідок події одна людина дістала поранення та була госпіталізована.

Стрілянина у Києві. Фото з відкритих джерел

Як повідомили у поліції Києва, стрілянина сталася на вулиці Кам’янській у Дарницькому районі столиці. За попередніми даними, суперечка виникла після того, як пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка.

"Між водієм та пішоходом виник конфлікт, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі", — повідомили у поліції.

Потерпілий отримав поранення ноги та спини. Медики доправили його до лікарні. На місце події оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення та патрульні. Правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у стрілянині, а також вилучили зброю.





Нова стрілянина у Києві. Поліція затримала чоловіка

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Стаття передбачає до семи років позбавлення волі.

Інцидент стався лише через кілька днів після резонансної стрілянини 18 квітня у Голосіївському районі Києва, де загинуло сім людей та було поранено цивільних. Тоді правоохоронці ліквідували нападника під час штурму будівлі, де він забарикадувався.

