Новая стрельба в Киеве: что произошло во время конфликта на дороге

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Киеве произошел новый инцидент со стрельбой. В Дарницком районе столицы конфликт между водителем и пешеходом завершился применением оружия. В результате происшествия один человек получил ранения и был госпитализирован.
Стрельба в Киеве. Фото из открытых источников
Как сообщили в полиции Киева, стрельба произошла на улице Каменской в Дарницком районе столицы. По предварительным данным, спор возник после того, как пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами разгорелась ссора.
Потерпевший получил ранение ноги и спины. Медики доставили его в больницу. На место происшествия оперативно прибыли солдаты полка полиции особого назначения и патрульные. Правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в стрельбе, а также изъяли оружие.
Новая стрельба в Киеве. Полиция задержала мужчину
Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел лишь через несколько дней после резонансной стрельбы 18 апреля в Голосеевском районе Киева, где погибли семь человек и были ранены гражданские. Тогда правоохранители ликвидировали нападающего во время штурма здания, где он забаррикадировался.
