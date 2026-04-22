Новая стрельба в Киеве: что произошло во время конфликта на дороге
Новая стрельба в Киеве: что произошло во время конфликта на дороге

В Дарницком районе Киева водитель открыл стрельбу после конфликта с пешеходом.

22 апреля 2026, 09:07
Slava Kot

В Киеве произошел новый инцидент со стрельбой. В Дарницком районе столицы конфликт между водителем и пешеходом завершился применением оружия. В результате происшествия один человек получил ранения и был госпитализирован.

Новая стрельба в Киеве: что произошло во время конфликта на дороге

Стрельба в Киеве. Фото из открытых источников

Как сообщили в полиции Киева, стрельба произошла на улице Каменской в Дарницком районе столицы. По предварительным данным, спор возник после того, как пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами разгорелась ссора.

"Между водителем и пешеходом возник конфликт, во время которого водиетль около трех раз выстрелил из оружия в сторону потерпевшего. За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

Потерпевший получил ранение ноги и спины. Медики доставили его в больницу. На место происшествия оперативно прибыли солдаты полка полиции особого назначения и патрульные. Правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в стрельбе, а также изъяли оружие.

Новая стрельба в Киеве. Полиция задержала мужчину

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел лишь через несколько дней после резонансной стрельбы 18 апреля в Голосеевском районе Киева, где погибли семь человек и были ранены гражданские. Тогда правоохранители ликвидировали нападающего во время штурма здания, где он забаррикадировался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после стрельбы в Киеве полицейских хотят отправить на фронт.

Также "Комментарии" писали, что глава МВД Клименко раскрыл новые детали, как первые патрульные скрылись с места теракта в Киеве.



Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/dorozhnii-konflikt-zi-strilianynoiu-u-darnytskomu-raioni-stolytsi-politseiski-zatrymaly-zlovmysnyka
