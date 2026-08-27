Нова катастрофа у Києві може статися будь-якої миті: експерт приголомшив страшним застереженням

Київ навіть після ремонту пошкоджених теплоелектроцентралей не отримає гарантії стабільного теплопостачання взимку. У разі нових російських ударів окремі райони столиці можуть залишатися без опалення протягом тривалого часу — аж до кількох місяців. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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За словами експерта, найбільша проблема полягає не лише у відновленні пошкодженого обладнання, а й у тому, що великі об'єкти теплової генерації залишаються потенційними цілями для російських ракет.

"Навіть при відновленні ТЕЦ ми можемо залишитися без тепла на місяці", — попередив Попенко.

Наразі, за його словами, ситуація з Дарницькою ТЕЦ-4 залишається невизначеною. Водночас на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 продовжуються відновлювальні роботи. Проте навіть повернення цих об'єктів до повноцінної роботи не усуває головного ризику для столиці.

Особливо небезпечним сценарієм може стати повторна атака під час сильних морозів. У такому випадку пошкодження теплоелектроцентралей здатне спричинити не лише короткочасне припинення опалення, а й значно серйозніші проблеми з тепломережами.

"Російські ракети в будь-який момент при дуже мінусовій погоді можуть розбити ці ТЕЦ, і Київ може залишитися на певний час без тепла", — зазначив експерт.

Попенко нагадав, що столиця вже стикалася із ситуаціями, коли мешканці окремих районів залишалися без опалення протягом кількох тижнів. Тому відновлення генерації, на його думку, має супроводжуватися підготовкою резервних варіантів теплопостачання.

Найбільш уразливими у разі тривалих перебоїв можуть виявитися багатоповерхові будинки, залежні від централізованого опалення. Тож жителям столиці варто враховувати можливість найскладнішого сценарію під час підготовки до наступної зими.

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