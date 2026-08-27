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Новая катастрофа в Киеве может произойти в любой момент: эксперт ошеломил страшным предупреждением

Жителям многоэтажных домов следует заранее подготовиться к самому сложному развитию событий

27 августа 2026, 13:25
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Клименко Елена

Киев даже после ремонта поврежденных теплоэлектроцентралей не получит гарантии стабильного теплоснабжения зимой. В случае новых российских ударов отдельные районы столицы могут оставаться без отопления в течение длительного времени — до нескольких месяцев. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Новая катастрофа в Киеве может произойти в любой момент: эксперт ошеломил страшным предупреждением

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, самая большая проблема заключается не только в восстановлении поврежденного оборудования, но и в том, что крупные объекты тепловой генерации остаются потенциальными целями для российских ракет.

"Даже при восстановлении ТЭЦ мы можем остаться без тепла в месяце", — предупредил Попенко.

По его словам, ситуация с Дарницкой ТЭЦ-4 остается неопределенной. В то же время на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжаются восстановительные работы. Однако даже возвращение этих объектов в полноценную работу не устраняет главный риск для столицы.

Особо опасным сценарием может стать повторная атака во время сильных морозов. В таком случае повреждение теплоэлектроцентралей способно повлечь за собой не только кратковременное прекращение отопления, но и более серьезные проблемы с теплосетями.

"Российские ракеты в любой момент при очень минусовой погоде могут разбить эти ТЭЦ, и Киев может остаться на время без тепла", — отметил эксперт.

Попенко напомнил, что столица уже сталкивалась с ситуациями, когда жители отдельных районов оставались без отопления несколько недель. Поэтому восстановление генерации, по его мнению, должно сопровождаться подготовкой резервных вариантов теплоснабжения.

Наиболее уязвимыми в случае длительных перебоев могут оказаться многоэтажные дома, зависящие от централизованного отопления. Поэтому жителям столицы следует учитывать возможность сложного сценария во время подготовки к следующей зиме.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что американское издание The Atlantic предполагает, что Владимир Путин может согласиться на завершение войны против Украины примерно в середине 2027 года, однако для этого должны сложиться определенные условия. Прежде Украина должна пройти следующую зиму, сохранить обороноспособность и продолжить наносить дальнобойные удары по военным и экономически важным объектам на территории РФ.



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