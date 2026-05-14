Нічний удар по Києву: будинки валилися разом з людьми, столиця тонула в диму та вогні
Нічний удар по Києву: будинки валилися разом з людьми, столиця тонула в диму та вогні

Росія атакувала житлові квартали дронами та уламками ракет: рятувальники витягували людей з-під завалів, кількість поранених зростає

14 травня 2026, 06:48
Кравцев Сергей

У ніч на 14 травня Київ пережив одну з найтривожніших атак останніх тижнів. Російські удари припали по житлових районах столиці, викликавши руйнування будинків, пожежі та численні поранення. Кадри наслідків опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій: на знімках – зруйновані багатоповерхівки, густий дим над містом, рятувальники серед завалів та евакуація постраждалих.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що під удар потрапили одразу кілька районів Києва. Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі, де сталося потрапляння до багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок удару частково обрушилися конструкції будівлі. Рятувальники вже витягли з-під завалів десять людей, проте пошуково-рятувальна операція продовжується. Крім того, за іншою адресою уламки впали на територію автозаправної станції.

В Оболонському районі уламки пошкодили триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру, а також квартиру на 12 поверсі житлового будинку. Ще один удар припав по 25-поверховому недобудові. Відомо про постраждалих.

У Дніпровському районі спалахнув дах п'ятиповерхівки, також зафіксовано попадання безпілотника до житлового будинку та пошкодження приватного сектору. В результаті атаки горіли гаражі та автомобілі. Одна людина отримала поранення.

У Солом'янському районі спалахнув припаркований автомобіль, у Голосіївському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків на дороги та відкриті території.

У Київській міській адміністрації повідомили, що станом на ранок відомо вже про дев'ятьох постраждалих. Семеро госпіталізували, ще двом допомогу надали на місці.

Рятувальники продовжують розбирати завали, а у столиці після нічної атаки досі відчувається запах диму та гару.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони Росії прозвітували про удари по Україні: куди били.




Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63756
