Нічна атака на Київ стала смертельною: що відомо про загиблих

У Києві внаслідок нічної атаки 7 жовтня загинули двоє людей. Про це вранці повідомили у Київській міській військовій адміністрації, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Протягом ночі російські війська кілька разів завдавали ударів по столиці із застосуванням балістичного озброєння. За даними міської адміністрації, одна з атак сталася близько 03:23, а повторний удар був зафіксований приблизно через півтори години – близько п'ятої ранку.

Найбільші наслідки зафіксовано у Дарницькому районі. Там після падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Саме в цьому районі міська влада пізніше повідомила про двох загиблих.

Сліди нічної атаки виявили і в інших частинах Києва. В Оболонському, Подільському та Шевченківському районах уламки впали на території нежитлової забудови та в районі складських приміщень.

Нічна атака супроводжувалась тривалою повітряною тривогою. Мешканців столиці попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та закликали не залишати укриття до офіційного відбою.

Ранкові повідомлення влади поки що фіксують наслідки удару, проте масштаби руйнувань та остаточні дані про постраждалих можуть уточнюватися. Рятувальні та відповідні міські служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.

Атака сталася на тлі чергового масованого застосування Росією ракет та безпілотників на території України. Для Києва ця ніч стала однією з тих, коли погрози повторювалися кілька разів поспіль, не дозволяючи городянам надовго залишити укриття.

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