Неіснуючі "діагнози" продавали в Київській області: вартість шокує
Неіснуючі “діагнози” продавали в Київській області: вартість шокує

Фігурантам, які допомагали оформити неіснуючий діагноз, повідомили про підозру

13 квітня 2026, 21:16
Кречмаровская Наталия

В Київській області за 20 тис. доларів оформлювали неіснуючі “діагнози” — викрито схему впливу на лікарів.

Неіснуючі “діагнози” продавали в Київській області: вартість шокує

Неіснуючі діагнози. Фото Генпрокуратури

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що викрили подружжя, яке організувало схему одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб медичних закладів.

Зазначається, що фігуранти на початку березня 2026 року “допомогли” людині оформити фіктивне стаціонарне лікування, а згодом отримати неіснуючий діагноз. Фігуранти залучили до реалізації схеми працівники двох медзакладів та лікарі, коло яких наразі встановлюється.

“Свої “послуги” вони оцінили у 20 тис. доларів США. Правоохоронці задокументували дві передачі коштів на суму 8 тис. доларів. Під час отримання останньої частини (12 тис. доларів США) подружжя затримано в порядку ст. 208 КПК України”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Обом повідомили про підозру. Жінці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку — домашній арешт.

“Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми”, — зазначили в Офісі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Сумській області викрили схему ухилення від мобілізації — суддя та адвокат допомагали чоловікам отримати відстрочку на підставі фіктивного зникнення “дружин”. 

У Державному бюро розслідувань повідомили, що до схеми причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи. Схема працювала наступним чином — чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів. Вони разом із суддями допомагали створювати формальні підстави для відстрочки та можливого виїзду за кордон.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/20-000-dolariv-za-diagnoz-na-kiyivshhini-vikrito-sxemu-vplivu-na-likariv
